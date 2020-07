Doña Ángela llega a los 3 millones de suscriptores en YouTube

Doña Ángela se ha convertido en una de las señoras más queridas de YouTube, no solo por su carisma, si no porque ha dado a conocer la gastronomía mexicana a nivel mundial y aunque solo lleva un año en la plataforma recientemente recibió su placa de 3 millones de suscriptores.

La originaria de Michoacán ha logrado miles de suscriptores gracias a sus vídeos que le dan un gran sabor a muchas casas de todo México.

Aunque apenas tiene 70 años, sus vídeos han logrado millones de reproducciones y continúan subiendo sus visualizaciones y su fama, la cual lejos de presumir con lujos, continúa compartiendo cada uno de los rincones de su rancho.

“Mi gente hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de 3 MILLONES en YouTube estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes mi familia mi gente que dios me los bendiga me han hecho muy feliz porque son parte de mi nueva familia”, se lee al pie de la imagen donde presume sus placas del canal.