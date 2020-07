Julián Gil presume en Instagram a su nueva novia

La actriz decidió responder a las fanáticas de su novio Horacio Pancheri, quienes la han agredido en los comentarios de la cuenta oficial de Instagram del argentino en repetidas ocasiones.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Marimar Vega rompió el silencio y denunció las agresiones que vive cuando el actor comparte fotografías juntos, asegurando que lo hace para evitar que se continué con estos comportamientos

“Comparto esto no porque me afecte a mi directamente, porque afortunadamente llevo muchos años trabajando en mi y en mi valor y para nada está puesto en esas cosas. Lo comparto porque me duele mucho ver como no hemos aprendido nada, cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus redes las agresiones por parte de mujeres son infinitas”, escribió Marimar en la descripción de la siguiente postal.