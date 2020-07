Reportan el primer caso de COVID-19 en un gato doméstico de Inglaterra

A través de un comunicado de prensa del gobierno del Reino Unido, se ha confirmado la infección de un gato doméstico tras pruebas el pasado 22 de julio en el laboratorio de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) en Weybridge, Inglaterra.

De acuerdo al jefe de Veterinaria del Reino Unido, un gato se ha convertido en el primer animal confirmado positivo por COVID-19 y a pesar del resultado se informó que no hay evidencia de que el felino transmitió el virus a sus dueños.

A pet #cat has become the first animal in the UK to test positive for Covid-19.

Yvonne Doyle, Medical Director at Public Health England said, “This is a very rare event with infected animals detected to date only showing mild clinical signs and recovering within a few days.” pic.twitter.com/j4GSeUcQ0y

— RT UK (@RTUKnews) July 27, 2020