Ex esposo de Naya Rivera habla por primera vez de la muerte de la actriz

A través de redes sociales Kanye West se ha convertido en blanco de críticas y burlas, luego de afirmar que Kris Jenner y Kim Kardashian lo querían hospitalizar en un centro psiquiátrico, revelar que su esposa intentó ‘matar’ a su hija y que su mamá intentó abortarlo; pero aparentemente la situación ha escalado.

A través de TMZ se dio a conocer que el rapero entro a un hospital cercano a su rancho de Wyoming, a este llegó una ambulancia para trasladarlo, pero se desconocen más detalles de lo sucedido.

El esposo de la socialité permaneció más de 10 minutos en Urgencias y después regresó a su rancho. Se desconoce la razón de este momento, pero fanáticos desean que Kanye se encuentre en perfecto estado de salud por el bien de toda su familia.

Tras ser captado en el hospital, Kanye ofreció una disculpa pública a Kim Kardasian por dar a conocer detalles de su vida privada, afirmando que nunca había querido herir a la socialicé y que espera pueda perdonarlo por este mal momento.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020