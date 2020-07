Alessandra Rosaldo se convierte en ¿Federica P. Luche?

El lanzamiento de la película live-action de ‘Mulan’ se retrasó nuevamente debido a que los cines en Estados Unidos permanecen cerrados a cauda de la pandemia por el coronavirus.

A nivel mundial se está pasando por la misma situación en los cines por eso Disney decidió sacar a la película del calendario de estrenos. Fue a través del portal ‘The Holywood Reporter’ que se dio a conocer la noticia.

‘Mulan’, estaba programada originalmente a estrenarse a finales de marzo, posteriormente para el 24 de julio y finalmente para el 21 de agosto. Disney no dio detalles del destino de la película.

It’s official: #Disney has taken #Mulan off the theatrical release calendar https://t.co/LdvM5rt9Yd

— The Hollywood Reporter (@THR) July 23, 2020