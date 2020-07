Taylor Swift estrena nuevo material discográfico y un mexicano fue parte de esto

Durante estos últimos días Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su disco ‘Folklore’ y su vídeo musical “Cardigan”, el cual tiene más de 24 millones de reproducciones y se encuentra entre los vídeos más vistos de YouTube.

A través de las redes sociales oficiales de la cantante, confirmó que un mexicano estuvo a cargo de la fotografía, Rodrigo Prieto, estuvo cerca de Taylor durante el proceso de este videoclip que ya se convirtió en uno de los favoritos.

The music video for “cardigan” will premiere tonight, which I wrote/directed. A million thank you’s to my brilliant, bad ass video team – Cinematographer Rodrigo Prieto, producer Jil Hardin, executive producer Rebecca Skinner, AD Joe ‘Oz’ Osbourne pic.twitter.com/2hNXnzFbwY

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020