¡OMG! Liberan clip de la ‘Liga de la Justicia’ y se viraliza Superman con traje negro

Desde hace unas semanas se especuló que la ‘Liga de la Justicia’ de Zack Snyder se iba a liberar pronto a través de HBO, hecho que emocionó de inmediato a los que no quedaron contentos con la versión de Joss Whedon.

Durante este fin de semana en el evento Justice Con, el cineasta compartió un clip donde se aprecia a Henry Cavill luciendo un traje negro de Superman, hecho que de inmediato emocionó a sus seguidores que desde el inicio esperaban esta escena.

Zack confirmó que está escena fue grabada con el típico traje rojo y azul, debido a que el estudio no quería a Superman luciendo negro, pero en el momento de la filmación intentó hacer pruebas con el traje y ver si en un futuro este podía cambiarse a negro y así lo hizo.

The first look at Black Suit Superman in Zack Snyder’s ‘JUSTICE LEAGUE’ has been officially released. (Source: #JusticeCon) pic.twitter.com/NM3VfrNRgD

