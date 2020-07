Integrante de Magneto sufre aparatoso accidente en La Huasteca

La hermana mayor de Ariadne Díaz falleció a sus 35 años y por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz decidió despedirse con un emotivo mensaje que acompañó con una instantánea.

En la larga descripción de la postal en la que aparece Cinthya, Ariadne detalló que su hermana murió tras luchar contra un condroblastoma en la columna, padecimiento que la aquejaba desde hace siete años.

Además explicó que decidió irse para Chalapa, Jalisco y estar más tiempo con ella pues sospechaba que su hermana ya no tenía más tiempo de vida: “Al verla supe que el momento de su partida estaba cerca, me apresuré a venir a Chapala a estar con ella, esa noche soñé que ella era una mariposa, desde ese día todos los días he recibido señales claras mostrándome que la muerte no es otra cosa que una metamorfosis”, escribió.