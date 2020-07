Usuario en Twitter provoca la cancelación de Molotov

A través de las redes sociales se ha viralizado un vídeo que muestra una situación bochornosa por la que pasó una pareja y su ex.

En el clip se aprecia a una chica que está a punto de cantar en el karaoke el tema “Te dejo en libertad” de Ha*Ash, y los textos que aparecen explican que la canción se lo dedica a su ex, a quien se encontró en un establecimiento con su nueva novia.

“El ex es el de gorra” se puede leer en una primera leyenda, posteriormente aparecen otras más que dicen “La ex” y “La cita del ex”. Finalmente el joven no soporta la dedicatoria al escuchar la estrofa: “Tu presencia aquí me esta matando. Sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr. Que te vuelva a enamorar”, por lo que decidió salir del establecimiento.