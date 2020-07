Thalía presume cinturita de avispa en Instagram

Desde los años 90, Thalía se ha convertido en un ejemplo para miles de mujeres en todo el mundo, aunque siempre la ha perseguido un mito sobre su figura, recientemente compartió su secreto.

A través de sus imágenes, la cantante llamó la atención de sus seguidores con algunas instantáneas de su videoclip “Estoy Soltera”, ya que en estas aparece luciendo una cinturita de avispa.

La cantante decidió destapar su secreto acompañado de un vídeo que demostraba que no se ha quitado las costillas, que en realidad solo utiliza un corsé para verse radiante.

“¡Cinturita de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corsé, me detenían en el cabello para que no se enredará y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto ‘reloj de arena’ logramos el look que utilicé para uno de los sets del video de #estoysoltera. Y ese final inesperado … ¡se coló en la edición!”, se lee al pie del clip que en un día ya alcanzó más de 800 mil reproducciones.