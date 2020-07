Presentadora de televisión descubre que tiene cáncer gracias a una televidente

Una periodista de Florida dio a conocer por medio de sus redes sociales lo agradecida que está con una espectadora, quien le ayudó a salvar su vida, pues descubrió que tenía cáncer.

Su nombre es Victoria Price y trabaja para el programa de noticias de WFLA en Tampa Bay, por medio de su cuenta de Twitter dio a conocer que padece cáncer y se atendió gracias a que una televidente se puso en contacto con ella a través de un correo electrónico en el que le dijo que le llamaba la atención un bulto en el cuello ya que la espectadora le explicó que también padeció cáncer y lucía exactamente igual.

Price relata que había estado trabajando mucho con largos periodos en un nuevo rol en el periodismo de investigación desde que comenzó la pandemia sin darse cuenta que su salud era una revelación importante.

A post shared by victoria price (@victoriapricetv) on Jul 10, 2020 at 11:15am PDT

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020