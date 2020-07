Siddhartha demuestra lo enamorado que está de Yuya

La actriz mexicana suele compartir con sus seis millones de seguidores de Instagram sus proyectos y algunas fotografías personales en las que recibe millones de halagos, sin embargo, recientemente fue duramente criticada.

Todo fue porque presumió unos labios voluminosos, usuarios de la plataforma y fieles admiradores de Eiza notaron este cambio en sus labios y comenzaron a criticarla, ya que aseguraron que no se parecía y que ya había abusado de las intervenciones en su rostro.

Por estas criticas decidió eliminarla del perfil aunque otros usuarios en Twitter rescataron la fotografía.

Eiza Gonzalez looking beautiful in a new selfie shared via her Instagram pic.twitter.com/DkCvsQCbmW

— Best of Eiza Gonzalez (@BestofEizaG) July 20, 2020