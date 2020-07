Paty Navidad denuncia amenaza sobre sus declaraciones de la pandemia

Alesandra Rosaldo es una de las mujeres más guapas del medio del espectáculo y así lo ha confirmado a través de los años y con cada una de sus fotografías.

Sin embargo, recientemente compartió una imagen en bikini y envió un poderoso mensaje a quienes sufren por su complexión, o las “imperfecciones” que hay en su cuerpo.

“Y entones un día dejas de pelearte con el proceso, de poder tu atención en tus ‘imperfecciones’, de hablarte feo, de verte con desaprobación y compararte con los demás y te aceptas como eres, como estás y en donde estás. Cambias tu diálogo interno y empiezas a hablarte bonito. No es fácil, me ha tomado muuuuucho tiempo y todavía tengo momentos en los que me vuelvo a pelear con el espejo, pero hoy, 80 bootcamps después, estoy orgullosa de lo que he logrado, de no haberme dado por vencida y de estar transformando mi cuerpo y mi mente poco a poco”, se lee al pie de la imagen que recibió más de 100 mil ‘me gustas’.