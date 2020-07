Kimberly Loaiza regala 100 mil pesos y le llueven críticas

En el último vídeo de YouTube que realizó Kimberly Loaiza decidió donar 100 mil pesos a personas que más lo necesitan debido a la crisis que se vive actualmente debido a la pandemia por el coronaviurs.

Antes de salir a la calle a regalar el dinero, Kimberly explicó que esto lo hacía sin ninguna mala intención y con el fin de crear una cadena y ayudar a los demás, incluso invitó a otros YouTubers a unirse a esta iniciativa.

También se adelantó a quienes la podrían criticar y aseguró que seguirá haciendo este tipo de contenido porque está preocupada por la situación económica de las personas que perdieron su empleo, agregó que también se ha visto afectada con las ganancias de sus redes sociales pero que eso no era lo importante sino ayudar.

A post shared by [ғan accoυnт] (@perfectjukilop) on Jul 23, 2020 at 1:25pm PDT

View this post on Instagram

“Quiero hacer muchos vídeos así y finalmente estoy contribuyendo a algo, estoy saliendo de casa, arriesgándome, sólo por apoyar, si creen que es por dinero, se equivocan, porque si así fuera, hago cualquier otro vídeo en el que no me gaste 100 mil pesos y ahí si gano dinero, pero si lo hago es porque me nació, por favor no quiero comentarios de: ‘Gracias Kimberly qué linda eres’, diciéndome cosas bonitas a mi, porque esto no viene de mi viene de Dios yo solo le estoy sirviendo a él”, explicó.