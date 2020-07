Paulina Rubio le gana juicio a Colate

La primera generación de ‘La Academia’ viene con muchas sorpresas, y aunque no están todos los que fueron alumnos de la escuela, quienes participan ya han iniciado con la promoción de esta gira.

Esta no es la primera vez que se reencuentran, sin embargo, es la primera vez que señalan a Myriam como una persona mentirosa.

A través del programa ‘De Primera Mano’, se dio a conocer una entrevista con Raúl Sandoval, José Antonio y Toñita, quienes dieron de que hablar y mostraron su apoyo a su compañera quien recientemente tuvo un altercado con Myriam.

“A mí no me gusta meterme pero Toñita es la única a la que le gusta darle guerra a la gente y querer hacer justicia. Las cosas no son así como las dijo [Myriam] y nomás con eso te digo todo. No me voy a meter a dar explicaciones, pero creo que se está apoyando en dato y cosas que nomás le benefician”, declaró Raúl Sandoval.