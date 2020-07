Lorena Herrera explica porqué no revela su edad

Fue durante una divertida conversación que tuvo Lorena Herrera junto a Maribel Guardia para el programa ‘Montse y Joe’ que la actriz explicó las razones por las que no habla de su edad.

En la transmisión del programa se habló de las cirugías plásticas y Maribel explicó que son válidas para sentirse mejor, pero enfatizó que aunque se pueda ver más “fresca pero igual de vieja” y aquí es cuando sin tapujos dijo orgullosa cuantos años tiene, asegurando que lo hace para motivar a las mujeres a aceptar que cualquier edad uno puede verse atractiva y también que se debe llevar la edad con dignidad.

Sin embargo, Lorena Herrera muy seria dijo que ella no revela su edad: “No sé, no me gusta decirla, pero qué más da, ahí está, te metes a Wikipedia y ya saben la edad de uno” y agregó que desde los 24 años nunca le ha gustado decirlo.