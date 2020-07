Kanye West rompió en llanto durante su primer evento de su campaña presidencial

Aunque parecía que Kanye West no llegaría a una campaña formal para promover su candidatura independiente a la presidencia de Estados Unidos, este fin de semana se llevó su primer evento en el Exquis Even Center en North Charleston, Carolina del Sur.

Simpatizantes de su campaña que son parte de sus fanáticos llegaron ahí a apoyarlo, asimismo la prensa y algunos curiosos, que deseaban ver al rapero lanzar sus más raras y lamentables propuestas.

Han resaltado que las personas estaban amontonadas, sin una sana distancia, el audio era malo y Kanye tenía que dar todo el volumen de su voz para ser escuchado, algunos han afirmado que no está a la altura de un futuro candidato presidencial.

Pero el momento que llamó más la atención de todos, fue al hablar de que casi fue abortado y que él también estuvo a punto de matar a su hija.

At a campaign event, @KanyeWest is overcome with emotion while talking about his experience with abortion.

"My mom saved my life. My dad wanted to abort me. My mom saved my life. There would have been no Kanye West because my dad was too busy…

I almost killed my daughter." pic.twitter.com/hXDd3c2VzS

— Washington Examiner (@dcexaminer) July 19, 2020