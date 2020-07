Los Ángeles Azules estrenan vídeo junto a Vicéntico de su éxito “Cómo te voy a olvidar”

Los cantantes tuvieron que esperar 4 meses para poder disfrutar del lanzamiento de la canción “No bailes sola”, la colaboración que generó muchas especulaciones durante su preparación, incluso la relación entre Yatra y Tini Stoessel estuvo en medio de este sencillo.

Tanto Danna Paola y Sebastián Yatra mantuvieron gran actividad en redes sociales, sobre todo en sus cuentas de Instagram promocionando la canción donde cruzaron historias breves de la plataforma donde adelantaron la letra de su colaboración.

Finalmente en punto de las 7 de la noche se estrenó el video-lyric en el canal oficial de Danna Paola, el cual acumula más de 100 mil reproducciones en los primeros minutos de haberse lanzado.

“Por fin. Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locooooos y estamos muy emocionados! 4 meses de espera & WE DID IT. Sebitas gracias por tanto. Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba”, escribió Dannaa en su cuenta de Instagram.