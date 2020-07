Revivirán a Raúl Velasco con holograma para el espectáculo ‘Siempre en domingo por siempre’

A diferencia de otros artistas que han tenido COVID-19, Karol G decidió callarse esta información no solo para pasar desapercibida de sus seguidores, si no porque no quería preocupar a su familia, quienes están lejos de ella.

Sin embargo, tras filtrarse la información sobre este mal momento, Karol decidió hacer un vídeo y confirmar cuáles fueron sus razones del por qué no hizo público sus resultados.

“No lo quise hacer público por muchas razones, porque mis papás estaban lejos de mí, porque no quería preocupar a nadie. Mi familia hemos sido de que hacemos todo juntos. Si hubiese sido en otro momento, lo más probable es que mis papás me hubieran apoyado, porque siempre lo hacen y simplemente no quise darles esa preocupación a ellos, que están lejos de mí, que no podíamos estar juntos”, confirmó la cantante colombiana.

La cantante desconoce cómo se filtró la noticia, pero ha apostado a fue la persona que les hizo la prueba y confirmó que está separada de Anuel porque no quiere contagiarlo de ninguna forma.

Ahora Karol está a la espera de que una nueva prueba salga negativa, ya que seria un alivio no solo para ella, si no para el resto de sus familiares, su novio, amigos y fanáticos que se han preocupado tras enterarse de esta situación.