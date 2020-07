Kanye West retira su candidatura para la presidencia de Estados Unidos

A través de Twitter la influencer se ha convertido en tendencia nuevamente, esta ocasión debido a las historias en Instagram de Gabriela Elizondo, otra influencer y empresaria de repostería de Nuevo León.

Gaby Elizondo denunció a Mariana asegurando que está bloqueando su trabajo, poniéndole trabas y cerrarle de diversas maneras el paso para que el negocio de la influencer siga creciendo, en las historias explica que no entiende porqué se comporta de esta manera y atribuye que esto se trata debido a que es la ex novia del senador Samuel García.

“No puedo entender como existe tanto odio dentro de una persona para querer estar friegue y friegue y estar bloqueando mi trabajo. O sea por que me valdría si es en contra de mi persona pero si te estás metiendo con mi negocio, no esta padre”, explicó en las historias breves de su Instagram.

Volvió a atacar LadyChancla Mariana Rdz es señalada directamente por Gaby Elizondo, ex de Samuel García como la culpable de boicotear su negocio de repostería. Acá las stories: pic.twitter.com/LvIrlC7nNn — COVID de Jesús (@gazapotl) July 15, 2020

La influencer agregó que está por perder la cuenta de Instagram, @reposteríasinfiltros porque es reportada a cada rato por esta razón crear una nueva cuenta “resulta que ya no puedo comentar, etiquetar, poner música no puedo hacer nada con mi cuenta. Todo lo que he hecho durante todo este tiempo se va a ir”, explicó Gaby.

“Gaby Elizondo”:

Porque explica en sus historias de Instagram (@reposteriasinfiltro) que tiene tiempo que Mariana Rdz le ha estado bloqueando su trabajo por “mezclar el pasado con el presente”. pic.twitter.com/BMbzBhhQIn — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) July 15, 2020

Finalmente Gaby Elizondo explotó que ya está cansada de esta situación porque una persona está mezclando el pasado con el presente “Por qué estás tan traumada en el pasado de esa persona y no vives tu presente y no lo disfrutas. Yo creo que ese es el gran problema de la gente que no vive en el presente y está nada más traumado en el pasado. O sea, el pasado por algo se quedó en el pasado y de todo se aprende. Ahora resulta que no puedes tener novios porque la novia de esa persona o la esposa te va a agarrar un hate que nada más te va a estar tirando todo”, explotó.

Subo historias de Gaby elizondo ex de Samuel Garcia.. Habla diciendo que una persona le mete el pie siempre.. todos sabemos de quien habla ➡️ Mariana Rdz , todos lo sabiamos pero hasta que se dedicio hablar pic.twitter.com/AG6sKP3kLX — IvonneRRO (@IvonneRRO) July 15, 2020

Por su parte Mariana Rodríguez explicó en sus historias de Instagram que ella no tiene nada que ver con estas acusaciones.