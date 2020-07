Dan a conocer los resultados de la autopsia de Naya Rivera

Luego de recuperar el cuerpo de Naya Rivera en el lago Piru, las autoridades confirmaron finalmente y gracias a la autopsia, que la actriz murió debido a un ahogamiento accidental.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 14, 2020