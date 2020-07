Bárbara de Regil envía sus mejores deseos a sus fanáticos, tras terminar sus clases en línea

Naya Rivera murió hace unos días y dejó en este mundo a su hijo Josey, quien ha recibido todo el amor de los fanáticos de su mamá y recientemente se dio a conocer que los creadores de ‘Glee’, siempre lo apoyarán.

Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Bernnan confirmaron a través de una carta-homenaje que no dejarán solo a Josey y que crearán un fondo universitario para que él tenga una vida plena y feliz.

Naya was a fierce talent with so much more to do and this is such a terrible tragedy. We are forever grateful for the indelible contribution she made to GLEE, from the first episode to the last. Our hearts are broken and our thoughts go out to her family, friends and young son. pic.twitter.com/fV6BvQFZzJ

— GLEE (@OfficialGLEEtv) July 14, 2020