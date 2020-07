Pedro Rivera comparte imágenes desde el hospital

Durante la noche del 13 de julio se dio a conocer que Grant Imahara había muerto a los 49 años de edad, a causa de un aneurisma cerebral.

La noticia se viralizó cuando uno de sus compañeros, Adam Savage lamentó su partida y lo compartió a través de sus redes sociales.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020