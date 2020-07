Marlene Favela celebra los 9 meses de su hija

Luego de 10 años del escándalo que frenó repentinamente el caso de Kalimba, se ha dado a conocer lo que realmente sucedió esa noche con Daiana Guzmán, quien lo acusó de violación cuando apenas tenía 16 años de edad.

En una íntima entrevista con Yordi Rosado, se dio a conocer lo que sucedió aquella noche con la joven que lo señaló en su momento como su agresor y desde ese momento se convirtió en un caso mediático.

“Ella bajó al otro cuarto y dijo ‘¿Qué haces?’ Platicamos un segundo, me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no. Me fui al otro cuarto, ya no había fiesta, ahí estaban ellos platicando, me fue a seguir. Justamente Thayli quien si fue a declarar, fue ella quien la corrió”, declaró Kalimba.