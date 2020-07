Encuentran el cuerpo de Naya Rivera en el lago Piru

Después de una larga búsqueda, las autoridades del condado de Ventura, hallaron un cuerpo en el lago del sur de Califorinia, todo indica que se trata de Naya Rivera.

A través de la cuenta oficial de la oficina del sheriff del condado de Ventura se dio a conocer la noticia adelantando que se ofrecería una conferencia de prensa para dar más detalles del cuerpo.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020