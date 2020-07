Encuentran el cuerpo de Naya Rivera en el lago Piru

Después de una larga búsqueda, las autoridades del condado de Ventura, hallaron un cuerpo en el lago del sur de Califorinia, todo indica que se trata de Naya Rivera.

A través de la cuenta oficial de la oficina del sheriff del condado de Ventura se dio a conocer la noticia adelantando que se ofrecería una conferencia de prensa para dar más detalles del cuerpo.

De acuerdo a fuentes policiales del portal TMZ se confirmó que se trata del cuerpo de Naya Rodríguez.

El hallazgo del cuerpo coincide con el séptimo aniversario de la muerte de Cory Monteith, actor canadiense recordado por su papel de Finn Hudson en la misma serie ‘Glee’.

Durante la conferencia de prensa, ofrecida a las 2 pm hora local en Californa, se dio a conocer que dadas las caracteristicas físicas del cuerpo encontrado, coinciden perfectamente con las de Naya Rivera.

También han descartado que se trate de un suicidio, como existían especulaciones, ya que explican tras las investigaciones, todo indica que después de que nadó con su hijo, ya no regresó al bote, incluso hizo un FaceTime con su familia y gracias a eso pudieron dar con la localización exacta para la búsqueda del cuerpo.

Finalmente, a través de la cuenta oficial de Twitter del condado de Ventura, se dio a conocer que se realizará una autopsia para determinar la causa de la muerte de Naya Rivera.

The news conference has concluded. Sheriff Ayub has confirmed the body recovered at Lake Piru today was Naya Rivera. Our hearts go out to her family, friends and fans during this difficult time. An autopsy will be performed to determine the cause of her death.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020