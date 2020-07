Lana del Rey publicará en septiembre su libro de poesía

Después de que la policía de California confirmó que estaba en búsqueda del cuerpo sin vida de la actriz de Glee, las autoridades difundieron un vídeo que muestra el momento exacto en el que Naya Rivera llega al muelle del lago de Piru.

Fue la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura la encargada de mostrar las imágenes previas a su desaparición en las que se aprecia cómo Naya rentó y abordó el bote acompañada de su hijo quien informó a las autoridades el momento en el que su mamá desapareció.

Naya y Josey llegaron alrededor de las 13 horas al muelle a bordo de una camioneta y subieron al bote. Después de tres horas las autoridades locales encontraron al menor a bordo del bote dormido y con su chaleco salvavidas puesto.

We have mutual aid for specialized dive teams en route from Los Angeles County, San Luis Obispo County, and Tulare County. We will keep you posted with any updates as we learn them. Our hearts and prayers go out the all of the family and friends of the Rivera family. #sheriffvc pic.twitter.com/ukmr48HXow

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020