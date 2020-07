Jimena Pérez ‘La Choco’ sorprende al compartir fotografías en bikini

El pasado 3 de julio la integrante de OV7 publicó un vídeo que generó controversia en la web ya que anunció que tanto ella como su esposo dieron positivo a COVID-19, entonces explicó que lo compartía para hablar desde su experiencia y cómo vivió sus síntomas.

A pesar de que todo fue con la mejor intención Érika recibió muchos mensajes negativos y decidió responder a quienes la cuestionaron incluso las críticas, ya que aseguró leyó los casi 6 mil comentarios.

En este otro vídeo hizo las aclaraciones a los cuestionamientos, aseguró que la razón por la que quiso hacer público que tiene coronavirus es porque le parece importante prestar atención a los síntomas que no son los comunes, como dolor de cabeza, de ojos, de articulaciones y espalda.

“Quise contarles mi experiencia, qué me recomendaron mis doctores, no les conté para hacerme la víctima”, uno de los temas que abordó en el clip fue una recapitulación de todas sus actividades previas para determinar dónde fue el contagio y por el momento no sabe exactamente dónde fue, mencionó que pudo ser en el elevador de su edificio ya que sus vecinos también dieron positivo, aunque no tuvieron los mismos síntomas.