Ex novia de Maluma cautiva a la web con la foto más sexy

Como cada semana la actriz y cantante decidió sorprender a sus más fieles seguidores de Instagram al compartir una sexy fotografía usando un traje de baño negro con un mensaje super ‘hot’.

En la instantánea aparece María León boca abajo presumiendo sus curvas mientras disfruta del cálido clima y recién salida de la alberca. Lo que más sorprendió fue el mensaje que escribió como toda compositora, las palabras fueron su fuerte.

“Mojada… y no de tus besos. Ni de tus caricias. Ni de agua de lluvia. Ni de agua bendita. Mojada de lágrimas, de agua salada, para que al caer en mis labios, la mente te traiga. Cierro los ojos y me saben a besos, me saben a mar, me saben a sexo, cuando los abro a la luz del día, me encuentro sin ellos, me encuentro vacía. Y ahí solita, en medio de la mente mía. Me encuentro mojada y no como me gustaría”, se puede leer en el pie de foto que alcanzó más de 78 mil reacciones.

“[email protected] pienso y extraño, les dejo besos mojados…❤️💋 💦”, continuó su mensaje el cual acompañó con los siguientes hashtags: “#Nostalgia, #Cuarentena, #AndoChipil”.

Desde el martes María León dejó a sus fans sorprendidos al mover sus caderas, mientras entrenaba.

No cabe duda que en cada publicación logra enamorar a sus fans.