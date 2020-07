Se viraliza vídeo de Mane con otra integrante de ‘Acapulco Shore 7′

Aunque hace unas horas se había confirmado que la policía de California había iniciado una búsqueda para encontrar a Naya Rivera con vida, finalmente esta búsqueda ha cambiado a tratar de rescatar su cuerpo sin vida.

La información fue confirmada por TMZ quienes afirmaron que han declarado muerta a la actriz de Glee, hecho que ha devastado a fanáticos, ya que se creía seguía viva.

Los últimos detalles afirmaron que el hijo de la actriz y ella, habían saltado al río a nadar, sin embargo, aunque el pequeño regresó, Naya desapareció desde ese momento.

Aparentemente Naya sufría una depresión crónica, con la que finalmente no pudo luchar y se presume se habría quitado la vida de esta forma, sin embargo, son rumores que hasta ahora no se han confirmado. Su última publicación es junto a su hijo y donde ha recibido múltiples muestras de cariño por este momento.

We have mutual aid for specialized dive teams en route from Los Angeles County, San Luis Obispo County, and Tulare County. We will keep you posted with any updates as we learn them. Our hearts and prayers go out the all of the family and friends of the Rivera family. #sheriffvc pic.twitter.com/ukmr48HXow

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020