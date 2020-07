Mamá de Billie Eilish revela la obsesión de su hija por Justin Bieber

Esta mañana se reportó que la actriz de ‘Glee’, Naya Rivera había desaparecido en un lago en el condado de Ventura, California, ubicado al norte de Los Ángeles.

Durante la noche del miércoles, la Oficina del Sheriff del condado de Ventura informó que se encontraban buscando a una posible víctima de ahogamiento en el lago Piru, más tarde, confirmó la identidad de la actriz.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020