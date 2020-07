Lizbeth Rodríguez realiza un atrevido baile en bikini

La menor del clan Kardashian decidió tomarse unas vacaciones tras la cuarentena que mantuvo a miles de personas con distanciamiento social y el lugar que escogió la empresaria fue en Utah.

A través de sus historias breves ha compartido esta experiencia junto a sus amistades más cercanas con las que ha dado paseos incluso ya ha escalado por los paisajes rocosos que caracterizan este destino turístico.

Pero algo que sorprendió a sus más fieles seguidores es un vídeo en el que Kylie presumió sus curvas usando un sexy traje de baño color verde, con el que despertó comentarios sobre el tamaño de sus senos.

A post shared by ҡყʟเε (@l0ve_kylie) on Jul 8, 2020 at 4:22pm PDT

Algunos aseguran que Kylie confesó que jamás se había sometido a una cirugía para cambiar el tamaño de sus senos y que simplemente era una adolescente, tras convertirse en madre pudo haber influido que ahora luzca así.

Remember when Kylie Jenner tried to say she didn’t get a boob job, she just wore push up bras…🤔 pic.twitter.com/mJvipSj9vJ

— sabrina (@SabrinaAllen13) July 8, 2020