Embarazada posa con 10 mil abejas en su vientre y causa controversia

Las sesiones fotográficas durante el embarazo es una de las mejores cosas que se pueden vivir, sin embargo, recientemente Bethany Karulak-Baker decidió hacerlo de manera diferente y con ayuda de su doctor.

Bethany es una apicultora de Colorado y a través de su cuenta de Facebook subió una fotografía con su vientre lleno de abejas; este hecho provocó una enorme y natural sonrisa en la ya famosa mujer.

“Aquí están las fotos de maternidad que les prometí compartir. No me picaron ni una vez. La reina está atada a mi vientre dentro de una pequeña jaula. Solo pusimos las abejas sobre mí y naturalmente comenzaron a cubrirme. No se preocupen, todo esto fue aprobado por mi doctor. Apenas fueron 10 mil abejas. ¡Ánimo a todos!”, declaró la apicultora que de inmediato recibió miles de críticas.

Algunos usuarios han criticado fuertemente a Bethany, quien es experta en abejas y que ha recibido miles de comentarios negativos, a los cuales respondió de inmediato.

“Parece que las cosas se han salido un poco de control en los últimos días. Está demasiado claro que la gente de internet que no sabe que soy apicultor comercial con una colmena de observación directamente en mi salón para la visualización de una colonia en vivo, fundadora de una juventud local sin fines de lucro sobre la protección de los polinizadores, salvando a las abejas y convirtiéndose en apicultores, entre otras cosas orientadas a las abejas (…) no me importa cómo soy percibida por el ejército ilimitado de guerreros de sillón menospreciando criticando cada pequeña cosa que pueden tener sus ojos de juicio. No se preocupen por mí o por mi bebé”, declaró en otro mensaje donde aparentemente aclaró todo.