Briggitte Bozzo se somete a cirugía de reducción de senos a sus 18 años

Una de las celebridades más consultadas por los mismos reporteros para saber su opinión es la actriz y productora Carmen Salinas, debido a su conocimiento en el medio del espectáculo y por sus años de experiencia.

Recientemente dio unas declaraciones sobre Patricia Navidad, quien a través de Twitter ha generado polémica entre los usuarios de la plataforma al compartir sus creencias y su opinión sobre el coronavirus el cual asegura tiene un fin de conspiración.

“A mi la señora Paty Navidad no me interesa, si está loquita es problema de ella, pero mío no es, te lo juro que mío no es, yo no la parí y yo sí creo en esa cosa y me da mucho miedo y no es cosa del gobierno, ni de políticos, ni de partidos, es una cosa de la naturaleza”.

Este miércoles por la noche Paty Navidad reaccionó a las declaraciones de Carmen Salinas, asegurando que nunca le respondería de mala manera, ya que la respeta demasiado y la aprecia.

No me pidan que le responda de mal modo a la señora @CarmenSalinasLo, mis padres desde niña me enseñaron a ser educada, respetuosa y más con las personas mayores, le estoy agradecida y me cae bien, es muy divertida hablando mal de todo mundo, me da ternura y le tengo compasión.❤️ — Patriota!! (@ANPNL05) July 9, 2020

Además agregó que nunca ha sido grosera que nadie, ni antes de su fama, ya que un usuario la cuestionó por cómo habría reaccionado antes de ser famosa.