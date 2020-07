Johnny Depp y Amber Heard por fin se ven las caras en juicio

Por fin se llevó a cabo el esperado juicio en el que después de varios años de declaraciones, Johnny Depp y Amber Heard se vieron frente a frente, el cual se llevó a acabo este martes en el Tribunal Supremo de Londres. Al ser el primer día fue la acusación quien fue la primera en hablar, es decir David Sherborne, abogado de Depp.

El actor también acusa al medio ‘The Sun’ por difamación, ya que el tabloide británico lo llamó ‘maltratador de mujeres’. De acuerdo al portal Daily Mail, Depp reveló durante el juicio que decidió divorciarse de la protagonista de ‘Aquaman’ cuando ella literalmente defecó en la cama que compartían. Además negó rotundamente haberla golpeado y alegó que ella fue quien abusó realmente de él, la describió como una “sociópata calculadora y narcisista”.

La declaración que publica el portal, Johnny asegura que Heard o “quizá alguna de sus amigas” fue la responsable del incidente de las heces en 2016, Amber en su momento la describió como una “simple broma inofensiva” y esto fue razón suficiente para que el actor decidiera acabar con su “infeliz matrimonio”.

“Es una parte fuerte y central de mi código moral, el jamás golpear a una mujer, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Encuentro sencillamente inconcebible que eso pudiera ocurrir jamás”, dijo durante el juicio, aceptando que ha probado muchas drogas desde muy joven.

Depp asegura que Amber se casó con él para avanzar en su carrera. También enumeró varios incidentes sucesivos en los que la actriz lo atacó durante el matrimonió, asegurando que en 2015 en Australia ella le tiró una botella de vodka, lo que provocó un corte en el dedo y le fracturó varios huesos. En otra ocasión Heard le dio varios puñetazos en el rostro durante un vuelo en su jet privado en 2014.

Finalmente los abogados de Johnny Depp añaden al caso que Amber tuvo dos “asuntos extra matrimoniales” uno con Elon Musk y otro con James Franco.

Así fue el ingreso de los actores al Tribunal

