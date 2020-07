Bad Bunny protagoniza portada en la revista Playboy

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la ‘Lindura Mayor’ compartió un susto que se llevó al darse cuenta que alguien subió una fotografía de Lizbeth Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Aunque después de haber publicado tres tuits seguidos hablando de la situación, decidió borrarlos, para evitar polémica, sin embargo, seguidores de Kimberly le tomaron captura de pantalla.

En los tuits se puede leer: “WTF, qué extraño fue esto, alguien subió una foto a mi Instagram. Me asusté demasiado la borré en segundos que ma miré si la vieron quiero que sepan que no fui yo”, escribió en el primer tuit, posteriormente siguió: “Siento que fue una especie de provocación para fingir una molestia conmigo y así sacar cosas mías, juan me lo advirtió desde hace mucho, espero esta gente logré pasar la página y me deje a mi en paz. Estoy harta de ellos”.