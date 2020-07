Dua Lipa muestra su trasero usando diminuta tanga negra

Desde que comenzó la séptima temporada del reality show más polémico de la televisión las peleas y conflictos entre los integrantes del programa han protagonizado cada emisión.

Las fuertes críticas que ha recibido Manelyk han hecho que explote y les explique a los televidentes de qué se trata ‘Acapulco Shore’, advirtiendo que su personaje es ser la villana y no la buena del cuento.

Manelyk dice que finalmente lo único que hace es trabajar y montar un show, pero explicó cuáles son los puntos más importantes para hacer un reality show: drama, peleas, romance, amigos y enemigos. Puntualizó que en su Instagram personal es diferente al del reality.

“Mi humilde opinión. En realidad no tendría que platicarles esto, pero he visto que ya NO hablan del show sino de la edición y cosas que a ustedes les debe de valer verga, de que si hay nuevos integrantes, que quitaron escenas. Wey disfruten el show admiren, critiquen a quien mas les guste del show, pero no pongan en duda que todos los integrantes lo hacemos con nuestro mayor esfuerzo, para que ustedes disfruten los desmadres que hacemos. Agarren sus palomitas una chela que mañana hay capítul.! He hice de las Mías”, escribió Mane en la descripción del clip.