Biby Gaytán se estrena como YouTuber con vídeo junto a su suegra y dos de sus hijos

La argentina se ha pronunciado constantemente como una defensora de los desnudos, en sus argumentos que suele escribir junto a sus fotografías sin ropa lo que significa para ella mostrar su cuerpo al natural.

En sus más recientes publicaciones de Instagram, logró cautivar a sus más de 6 mil seguidores posando de diferente manera, mostrando su cuerpo que ha construido gracias a sus entrenamientos y una alimentación balanceada.

“Ella riendo pensaba: ‘Si me cosificaran en su pequeña mente, sería la cosa más valiosa que sus ojos verán. Si me objetivisaran, sería ese objeto al estudio que reaccione y se rija por todo aquellos que en otra materia de libertad no puedan ni logren ellos mismos reaccionar. Si me señalaran, podrían observar aquello que la natura no les dejó evolucionar”, escribió en la descripción de la publicación. .

Continuó la playmate: “Porque es mío el poder como Mujer del cómo me enfrento a la cosificación del ignorante, del cómo me siento ante la objetivación del que no entiende su naturaleza y es mío el poder de saber que puedo malear lo que quiera para mi propio crecimiento ante aquel que se siente pequeño cuando me ve y me señala. Nací mujer, única y poderosa, no existe ni ha nacido hombre que pueda contra eso”.

Sus mensajes poderosos a favor del desnudo suelen ser aplaudidos por sus más fieles seguidores, quienes se dedican a leer y no solo observar las candentes imágenes.

“Altanera como ningún ser, aplastaba mortales que desafiaban su poder, Anunnaki jamás se doblegaba y poder alcanzaba las cumbres más altas del valle. Ella sólo reencarnaba en mujer y en castigo los Zeus la despojaron de su linaje por no saber amar. ‪Vaga intentando encontrarlo sin éxito; perdiendo su tiempo pensando que amar a otro es la solución”, se puede leer en otra publicación.

Estos son otros desnudos de Ingrid en la misma plataforma en la que incluso ha logrado burlar la censura de maneras más ingeniosas.