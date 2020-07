Comparan a Britney Spears con Thalía por sus vídeos en Instagram

A mediados del mes de junio usuarios en redes sociales notaron el parecido que tiene el ex futbolista ‘El Matador’ Hernández con el personaje Yondu Udonta, de las películas ‘Guardianes de la Galaxia’ de Marvel, en la que lo interpreta el actor Michael Rooker.

Ese Matador es un loquillo @elmatadorpr ya le hace a la actuación… pic.twitter.com/k0ojrrUgnk — Pinche Presumido. (@PinchPresumido) June 18, 2020

Tres semanas después respondió de la mejor manera a través de su cuenta de TikTok, en la que se disfrazó del personaje y realmente luce exactamente igual.

En el clip aparece su pareja Liz Ramírez, quien le avisa sobre el meme que le realizaron y sorpresivamente aparece bailando el tema “Come and get your love” de Redbone, una de las canciones más emblemáticas de la película ‘Guardianes de la Galaxia’.

“Ok ok ya descubrieron quién soy”, escribió en la descripción del clip que realizó en la plataforma del momento TikTok, también compartió en sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook.

El vídeo se volvió tan viral que incluso James Gunn, el director de ‘Guardianes de la Galaxia’ reaccionó de la mejor manera, asegurando que entiende perfectamente el clip y ubica al ex futbolista.

“Entiendo que este es un famoso jugador de fútbol mexicano, todo mundo dice que se parece a Yondu”, se puede leer en la publicación del realizador.

I understand this is a famous Mexican soccer player everyone says looks like Yondu. 😂 https://t.co/SjF6jpdPpc — James Gunn (@JamesGunn) June 30, 2020

Actualmente el ex futbolista se ha convertido en uno de los tiktokers favoritos del momento, ya que con su sentido del humor y creatividad ha acumulado más fanáticos en la plataforma.