‘Volver al futuro’ cumple 35 de su estreno

La trilogía dirigida por Robert Zemeckis y escrita por Bob Gale, es una de las favoritas que marcó a toda una generación y este 3 de junio se cumplen 35 años del estreno de ‘Back to the future’ o ‘Volver al futuro’.

Una película que incluso es considerada una cinta de culto gracias a la historia, a sus icónicos personajes, la producción y por todos los elementos que la conforman desde la música hasta las predicciones, que le dieron también la popularidad para convertirse en un verdadero éxito en taquilla.

Incluso para celebrar estos 35 años fieles seguidores de esta creación están celebrando de diferentes formas, desde retransmisiones de la saga completa en algunos canales o el lanzamiento que Funko hizo en conmemoración de ‘Back to the Future’.

La trama de ‘Back to the future’ es una de las más importantes por la que es considerada una película de culto popular, ya que un joven común y corriente vive una verdadera aventura viajando en el tiempo.

La producción del filme creada por Bob Gale en el guión y Robert Zemeckis se ha convertido en una referencia de otros productos audiovisuales o guionistas de diferentes generaciones. Aunque la primera cinta contó con un bajo presupuesto se escogió un modelo de auto que estuviera casi en quiebra y los derechos para usar la marca fueran mínimos, por eso fue el DeLorean el ideal.

Un cambio importante en la producción fue el cambio del protagonista ya que Eric Stoltz grabó las primeras escenas en el papel de Marty McFly, finalmente Michael J. Fox tomó su lugar después de cuatro semanas de filmación, de acuerdo al director, le faltaba gracia, sin embargo lo cierto es que no hubo química entre ambos.

Otro elemento importante en la cinta es la música, las referencias a la música popular estadounidense se muestran como si este viaje hubiera influenciado realmente en la historia de la música, como “Johnny B. Goode” de Chuck Berry, la cual toca Marty en el baile de sus papás y se convierte en el origen del rock, incluso las canciones presentadas se han vuelto en icónicas.

Pero ahí no termina ya que “The Power of Love” de Huey Lewis and the News y es parte del soundtrack de la película, obtuvo una nominación al Oscar por Mejor música y Mejor canción original.

¿Pero por qué nos encanta tanto la trilogía?

Si bien la primera parte ganó por todos los elementos antes mencionados, la ciencia ficción que continuó en ‘Back to the future II’ son importantes ya que mostraron avances que ya existen y algunos que de plano no hemos visto, para empezar los viajes en el tiempo y el auto volador como lo presentan en la película, ya que existe el modelo PAL-V Liberty.

Pero qué es lo que ya existe en la actualidad que apareció en 1989.

Videojuegos de realidad virtual, que desde hace cinco años Microsoft lanzó Xbox Kinect, además de el control de un hogar inteligente que ya vemos con los comandos de voz desarrollados por Apple y Amazon. Otra es la vídeo llamada misma que hemos hecho uso cada vez más sobre todo durante la cuarentena con aplicaciones como Zoom, Skype, Facetime, WhatsApp entre otras.

Los cines 3D, los lentes futuristas, podrían ser comparados con los smartphones, el reconocimiento de huellas digitales ya es un realidad para desbloquear dispositivos, finalmente el dron para pasear mascotas también ya existe.