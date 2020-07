Consuelo Duval recuerda cuando llegó a los golpes con su hija

La semana pasada, José Eduardo y Vadhir Derbez protagonizaron un vídeo junto a Alessandra Rosaldo donde revelaron detalles de las rupturas amorosas de algunos integrantes de la familia más polémica de la televisión mexicana.

Y es que después de que regresaron de Marruecos, José Eduardo aseguró que ese viaje rompió con su relación con la actriz Bárbara Escalante, pero también con la de Aislinn y Mauricio. En la continuación de esta interesante conversación que mantuvieron Alessandra y los hermanos Derbez ahora se ventiló otra verdad de la relación entre los integrantes de la familia.

Vadhir confesó que el bullying o las burlas que le hacían Aislinn y José Eduardo en realidad sí lo lastimaban, esto después de que la cantante les preguntara si en algún momento se han peleado fuerte.

A post shared by José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92) on Feb 18, 2020 at 4:11pm PST

View this post on Instagram

“Cuando nos veíamos era muy poquito tiempo entonces, entonces creo que todos éramos muy políticos, muy bien portados, muy como que bien, la llevábamos leve, entre ellos no se molestaban, me molestaban a mi y yo era muy calladito, entonces no la hacía de pedo, era cómo -¡Ah me están molestando! y me la guardaba y ya lloraba yo en mi casa, pero en realidad no había peleas”, narró Vadhir y Alessandra intervino para asegurar que eso le rompía el corazón, a lo que Eduardo confesó que sí eran muy “culeis con él” pero se justificó asegurando que era para hacerlo más fuerte.