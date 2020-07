Lanzan sencillo póstumo “Quisieran Tener Mi Lugar” de Jenni Rivera

Este 2 de junio la fallecida Jenni Rivera cumpliría 51 años y como regalo a sus fanáticos ha sido lanzado el nuevo sencillo póstumo “Quisieran tener mi lugar” junto a un vídeo musical como homenaje a la cantante.

Al igual que hace un año se estrenó por el cumpleaños de La Diva de la Banda el tema “Aparentemente bien”. Esta nueva canción fue escrita por Luis Antonio López “El Mimoso”y el clip está realizado por los logros de Jenni Rivera en la música.

En menos de 24 horas de haber publicado este nuevo tema, ya acumula más de 68 mil reproducciones, entre los comentarios resaltan dudas sobre su fallecimiento ya que algunos aseguran que se escucha su voz más madura, pero otros aseguran que se trata de un ensayo.

“No, la canción es de ensayo y la arreglaron a estudio, sus canciones originalmente tienen calidad pero está no la tiene porque no fue grabada para ser lanzada sino como un ensayo, Jenni grabó algunos de sus ensayos de canciones para discos, además que los Artistas siempre graban varias canciones para un disco y solo escogen unas cuantas las demás se guardan y las que salen de Jenni son guardadas o canciones que no le gustaron para algún disco debido a la temática”, comentó un fan.