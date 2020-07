Brie Larson estrena canal en YouTube

La protagonista de ‘Captain Marvel’ tomó una decisión importante, abriendo su canal en YouTube y en su primer vídeo Brie Larson explicó que durante la cuarentena la plataforma se ha convertido en una gran herramienta de aprendizaje para ella.

Ahora quiere contribuir a la misma con un canal en el que se quiere convertir en activista, esto gracias a que durante las protestas por el movimiento ‘Black Lives Matter’ tuvo gran conexión con diversas personalidades en su cuenta de Instagram.

Aunque Brie aseguró que en su canal será un “lugar para hablar de cosas que son importantes y que importan, no significa que no haya contenido tonto, porque habrá formas de cómo expresarme personalmente, pero también habrá conversaciones profundas, como retórica antirracista o contenido inclusivo”.

Para este inicio Larson le pidió ayuda a otros realizadores de contenido, a quienes describió como “brillantes e increíbles” y de quienes es fiel seguidora, para que le dieran los mejores consejos y por supuesto cada uno de ellos le dio la más grata bienvenida, entre ellos figura el mexicano Juanpa Zurita, quien mostró su sorpresa y emoción.

“¡Gracias por ver mi primer vídeo de YouTube! Fue muy bueno aprender de todos los que se unieron, asegúrate de seguirlos. ¡Deja un comentario que me haga saber con qué creadores también debería trabajar, por favor! Estoy muy entusiasmada con este viaje, asegúrate de decirme lo que quieres ver. Me gusta o suscribirse si quieres … o no. ¡Tú decides!”, se puede leer en la descripción del clip que ya acumula casi 18 mil reproducciones y ya lleva casi 34 mil suscriptores.

Los invitados que tuvo Brie fueron los siguientes youtubers: Justine Ezarik, Mitchell Moffit & Gregory Brown, Sean Evans, Kelly Stamps, Swoozie, Michelle Khare, Lauren Riihimaki, Juanpa Zurita, Lilly Singh. Además le pidió consejos a personas cercanas a su círculo de confianza como su mamá Heather Desaulniers, su entrenador personal Jason Walsh, a su mejor amiga, la actriz Jessie Ennis, así como a la artista de maquillaje Nina Park y el estilista Bryce Scarlett.

Usuarios en Twitter han reaccionado a esta noticia, incluso el nombre de la actriz se ha convertido en tendencia en la red social y han recordado momentos más épicos o graciosos de Larson, agregando que tiene todo para ser una gran Youtuber.

* Sees Brie Larson is trending *

Reminder that Brie Larson pushed a 5000 pound Jeep up a hill while training for Captain Marvel.

Carry on pic.twitter.com/78oExPnllw

— Jimmy Folino – Black Lives Matter (@MrNiceGuy18_58) July 2, 2020