‘Beavis y Butt-Head’ regresan a la televisión con dos nuevas temporadas

Después de que Nicky Jam estrenó su canción “Desahogo”, con dos intervenciones de Carla Morrison cantando “Disfruto”, canción de 2012 de la compositora mexicana, misma que se volvió tendencia en redes sociales debido a las modificaciones que ha tendido por parte de algunos raperos y no ha recibido los créditos.

Morrison asegura que existen varios remixes que no están autorizados incluso los calificó como irrespetuosos. Fue a través de su cuenta de Twitter que la cantante decidió romper el silencio y exigir respeto a su trabajo.

Y es que su canción “Disfruto” ha sido utilizada también por Lunay o Nesi, quienes usan el rap de estilo libre para remezclar sus temas. Por su parte Nicky Jam le dio el crédito destacándola, aunque en las otras versiones no lo hacen.

En un tuit Carla aseguró que ya está cansada de que nunca mencionesn su trabajo, su nombre y su composición porque ese le hace una falta de respeto de artista a artista.

Carla Morrison es propietaria de los derechos de autor de todas sus canciones y gracias a sus seguidores en Twitter logró identificar a otros “irresponsables” que han usado las letras de sus canciones, la cuales han sido publicadas en plataformas de música y han monetizado con ellas.

En la misma plataforma mostró un tema de Charles Ans la cual empieza con “No quise mirar” de Morrison y un cambio en su voz en la que usa la muchas partes de la misma y en ningún momento le da crédito.

La cantante explicó que el equipo de Charles la contactó después de muchos años que ella lo buscó y él mismo músico la evadió por todos los medios. Finalmente dejó claro que lo único que está haciendo es reclamar sus derechos y que los irresponsables enfrenten los hechos de usar su música sin permiso. Además agregó que ninguno de esos hombres le hizo un favor en usar su música.

Por su parte Charles Ans colgó un comunicado al respecto, asegurando que en algún momento se perdió la comunicación sobre este problema pero que respeta y admira a Carla Morrison.

“Si la queja viniera de un hombre, otra historia sería, pero como soy mujer, debería de dar gracias según muchos de ustedes. Mi música no solo vive de dar gracias, necesita sustento real, no se hagan los tontos que no son. A mis fans por apoyarme y hacer ruido conmigo y siempre apoyarme, muchas gracias los amo y finalmente no me quieran callar la boca, no me quieran educar, tengo más de 15 años de carrera como cantante y compositora y sé mis derechos. Que una mujer no se quede callada y les parezca un escándalo, ese no es mi problema, así somos las mujeres acostúmbrense. Fin del comunicado. El resto lo resolverá mi abogada”, detalló.