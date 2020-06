Secretos de Walter Mercado saldrán a la luz en documental sobre su vida

La plataforma de TikTok se ha convertido en una de las favoritas del momento a la que se han unido varias celebridades, quienes han publicado los más divertidos y auténticos vídeos.

Uno de los que causaron revuelo recientemente fue el de el boxeador Julio César Jr., quien jugando con su hija en uno de los vídeos apareció bailando en tacones, este clip fue difundido en otras plataformas como Twitter, donde incluso etiquetaron a su papá Julio César Chávez y este lo defendió de la mejor manera.

“No se preocupen por el TikTok de mi hijo Jr., yo no me siento avergonzado al contrario me da alegría y me río porque se divierte, yo sé lo tengo y sé que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde, con todo respeto”, se puede leer en un tuit que alcanzó más de 23 mil reacciones y mantuvo una conversación entre más de 3 mil personas.

No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr yo no me siento avergonzado al contrario me da alegria y me rio porque se divierte.. yo se lo tengo y se que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde 😄con todo respeto jajaja

— Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 27, 2020