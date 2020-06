Jessica Díaz y José Ron confirman su rompimiento

Desde hace unos meses atrás se han especulado sobre los posibles protagonistas de la nueva etapa de ‘Piratas del Caribe’, desde Karen Guillan, misma que le dio vida a Nebula en ‘Guardianes de la Galaxia’ también el nombre de Robert Downey Jr. estuvo figurando, aunque no con el papel protagónico.

Ahora The Hollywood Reporter confirmó que Margot Robie cerró un acuerdo para encabezar el nuevo proyecto, el cual será una historia totalmente original y diferente pero bajo el nombre de ‘Piratas del Caribe’.

Margot Robbie is setting sail with help from her #BirdsOfPrey writer Christina Hodson https://t.co/ggnFQYrOOW — The Hollywood Reporter (@THR) June 26, 2020

De acuerdo a THR esta nueva película contará con el guión de Christina Hodson, misma con la que Robbie ya colaboró en ‘Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’.

Desde 2018 Disney estaba planeando la sexta parte de la franquicia, sin embargo, esta película no será un spin-off de las cintas que protagonizó Johnny Depp, sino que es un reinicio de la saga, la cual está en desarrolló por Craig Mazin y se ha sumado Ted Elliot. Por el momento no hay director, pero Jerry Bruckheimer y Chad Oman son productores.