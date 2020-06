Dan a conocer a los nuevos protagonistas de ‘Élite’

Sin duda, ‘Élite’ le ha cambiado la vida a las series españolas, ha sido una de las más queridas de Netflix, sin embargo, algunos de nuestros personajes favoritos no estarán presentes en la nueva temporada de la serie.

Danna Paola y Ester Expósito anunciaron su salida, mientras que otros de los actores españoles confirmaron su participación en la nueva historia, rompiéndole el corazón a muchos de sus seguidores.

A post shared by Élite (@elitenetflix) on May 22, 2020 at 7:54am PDT

Aron Piper, Omar Ayuso, Miguel Brenadeau, Izan Escamilla, Georgia Amorós y Claudia Salas, regresarán a ‘Las Encinas’ y aparentemente lo harán acompañados de grandes compañeros, y así filtraron a los supuestos nuevos protagonistas.

they were all seen going on set together

[credits: @crushnews_es] pic.twitter.com/DbkAyCmn0a

— élite cast pics (@elitecastpics) June 23, 2020