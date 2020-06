Netflix prepara una secuela de ‘Pollitos en fuga’

En 2015, llegaron a la pantalla de Cartón Network, tres osos que se han convertido en los favoritos de grandes y chicos y así lo han demostrado durante sus cuatro temporadas.

Se había dicho que Polar, Panda y Pardo, tendrían un spin-off que hablaría de su historia antes de llegar a ser los tres osos ‘Escandalosos’, sin embargo, se ha confirmado en los últimos días que, llegará una película.

A través de ‘Comic Book’ se dieron a conocer algunos detalles de la historia que protagonizarán por esta ocasión.

Pardo, Panda y Polar, están tan enamorados de los camiones de comida y de los videos virales, que logran llamar la atención de un amenazante agente ‘Trout’ del Control Nacional de Vida Silvestre, quien decide separarlos para siempre y así restaurar el orden.

La única forma de seguir juntos es si huyen, debido a esto Pardo hace esta propuesta y los tres osos inician un viaje por carretera, haciendo amigos y viviendo aventuras en el camino, reforzando el lazo que un día los unió, cuando se conocieron por primera vez.

#WeBareBears Movie is here!!! 🚗🐻🐼❄️ Join the Bear Bros on the road with the digital movie premiere on June 8…Available on Apple, Google Play, Amazon! (USA and CA only)#WeBareBearsMovie #CartoonNetwork #BearStack pic.twitter.com/Ru6qcx2JSp

— Cartoon Network (@cartoonnetwork) May 21, 2020