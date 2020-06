La historia de ‘Las Lavanderas’ llegará a la pantalla con una mini serie

Después de la polémica que se desató entre Karla Luna y Karla Panini, comenzaron las especulaciones de una serie basada en la vida de la fallecida comediante y el conductor Miguel Díaz asegura que ya se está preparando una mini serie basada en ‘Las Lavanderas’, incluso dio a conocer los nombres de los posibles protagonistas.

Además el conductor indicó que la cadena ‘Telemundo’ será la encargada de llevar la vida de las comediantes a la pantalla chica.

Entre los nombres que mencionó sobre este nuevo proyecto son Altari Jarabo, quien le daría vida a Karla Panini.

Mientras que la ex reina de belleza y modelo Alejandra Espinoza encarnaría a Karla Luna.

Por otra parte también se dio a conocer el nombre de Arturo Carmona estaría encargado de transformarse en Américo Garza. Aunque la serie estaría basada en la polémica traición, el periodista afirmó que contendrá elementos de ficción y que los nombres reales no serán expuestos.

Aunque Miguel Díaz cuestionó a Arturo Carmona sobre este proyecto, el actor contestó que solamente ha escuchado rumores, sin embargo, no lo han contactado para ofrecerle el proyecto.

“Fíjate que ahorita solamente he escuchado rumores a través de los medios de comunicación y de los fans, y de la gente que me ha hecho saber que hay un rumor de que me quieren invitar. A mí no me ha llegado ninguna invitación”, dijo Arturo, pero también agregó que tendría que valorar mucho la calidad del guión en caso de que lo consideren.