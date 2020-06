Estas son las primeras imágenes de Millie Bobby Brown en la película ‘Enola Holmes’

Aunque el estreno se llevaría acabo el próximo 21 de mayo de 2021, recientemente se confirmó que la fecha de estreno se verá aplazada debido al COVID-19.

El virus ha afectado severamente la producción de varias películas y ‘Matrix 4’ está incluida, prevén que las grabaciones reinicien el próximo julio en Berlín, pero hasta ahora no han confirmado esta fecha.

Otras películas como ‘Wonder Woman 1984’ fue aplazada del 5 de junio al 2 de octubre, pero antes de esta fecha, habían anunciado una más, hecho que los fanáticos han lamentado.

‘Matrix 4’ se estrenará en las salas de cine hasta el próximo 1 de abril de 2022, confirmaron los responsables de dirigir a Keanu Reeve y Carrie-Ann Moss.

Hace unos meses se filtraron imágenes de los actores grabado parte de las escenas de la próxima película, emocionando de inmediato a todos los seguidores de esta historia que promete volver a posicionarse como una de las favoritas.

Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4@abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM

— marcos vedovetto (@vedoveto37) February 16, 2020